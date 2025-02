Cemar Marble and Travertine’nin sponsor olduğu Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) İş Geliştirme ve Kaynaşma toplantısı, çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Cemar Marble and Travertine’nin sponsorluğunda USİAD yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda iş insanı için Ankara’da bir otelde tanıtım toplantısı düzenledi. Cemar Marble and Travertine Genel Müdürü Yusuf Yalçın, USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve birçok şirketten yönetim kurulu üyeleri toplantıya katılım sağladı. Cemar Marble and Travertine’nin toplantıda ürünleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri yapıldı. Bunun yanı sıra Mersin’deki bir tatil köyü projesinin sunumları gerçekleştirildi.

"22 Şubat’ta da Kuzey Irak’a bir heyet ziyareti söz konusu"

Cemar Marble and Travertine Genel Müdürü Yusuf Yalçın, yaptığı açıklamada, "Biraz Suriye, Irak, Libya ve benzeri ülkelerle çalışma gibi bir planlarımız vardı. Buralardaki faaliyetleri ve etkilerinden dolayı USİAD’ın bugünkü organizasyonu gerçekleştirmeye karar verdik. Bugünkü organizasyonda esasında Ankara ve çevresindeki bazı illerden gelen, özellikle inşaat firmaları, müteahhitler ve benzeri kuruluşlarla burada bir kahvaltılı tanıtım toplantısı düzenledik. Bu tanıtım toplantısında aynı zamanda büyük bir inşaat firmamızın, aynı zamanda Mersin’de büyük bir tatil köyü projesi var, o tanıtılacak. 22 Şubat’ta da Kuzey Irak’a bir heyet ziyaretleri söz konusu. Biz ona da katılmayı hedefledik, planladık" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Kuzey Irak’ta şirketlerinin ürünlerini ve faaliyetlerini tanıtacaklarını belirterek, "Bu bilgiler neticesinde soru, cevap kısmı, ürünlerin, katalogların incelenmesi gibi, aynı zamanda şirketimizi tanıtıcı bazı videolar izlenecek. Tanıtım materyalleri getirdik. Onlarla ilgili iş adamlarımızla bilgi alışverişi olacak. Biz bu tür organizasyonların faydalı olduğunu biliyoruz. Bu toplantının da hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"65 ülkenin üzerinde bir sayıda, ihracat yapıyoruz"

Yalçın, "Biz Cemar olarak zaten halihazırda 65 ülkenin üzerinde bir sayıda, ihracat yapıyoruz zaten. Bu yürüyen ihracatımızın yanında istikrar ışığı gözüken özellikle komşumuz, gönül bağımız olan Irak, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’daki istikrarın sağlandığı, suların tabiri caizse durulduğu ülkelerde biz de faaliyet göstermek istiyoruz. Buralardaki yıkımın yapımında, biz ocağımızdan çıkardığımız doğal taşların da oralarda bir faydası olmasını istiyoruz. Bunun için adımlar atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ise, "Destekleriyle, katkılarıyla sponsor olan Cemar Marble and Travertine Genel Başkanı Yusuf Yalçın’a teşekkür ediyoruz. USİAD iş geliştirme ve kaynaşma toplantısı, Ankara’daki müteahhitlerle, özellikle Kayseri, Konya çevredeki illerin iş insanlarını bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak, üyelerimiz ve dostlarımızla, artı iş birliklerinin sağlamak amacımız bu. Güzel bir toplantı oluyor. İnşallah günün sonunda da nihai hedeflerimize ulaşırız" ifadelerine yer verdi.