Türkiye’nin traverten ve mermer sektöründeki en önemli şirketlerinden olan Cemar Traverten-Mermer, Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü ile sponsorluk anlaşması yaptı. Cemar Traverten-Mermer, 2023-2024 sezonunda Manisa FK takımının forma kol sponsoru olarak yer alacak.

Manisa’da 280 hektar arazide dünyanın en büyük traverten ocağını işleten ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Cemar Traverten-Mermer’in spora desteği sürüyor. Cemar, bu çerçevede Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nün resmi sponsoru oldu. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde düzenlenen protokol törenine, Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Vekili Engin Anlı’nın yanı sıra genç futbolcular Demba Diallo ve Mehmet Uysal da katıldı. Törende konuşan Genel Müdür Yusuf Yalçın, "Öncelikle hayırlı olsun. Biz Cemar Traverten-Mermer olarak bölgemize ve ülkemize her anlamda katkı yapmaya çalışan bir şirketiz. Bu çerçevede Manisa Futbol Kulübü’nü ziyaret ettiğimizde çok güzel tesislerin yapıldığını ve büyük emek verildiğini gördük. Kurulduğu günden bugüne kadar ki kısa zamanda çok büyük başarılar elde etmiş bir kulüp olduğunu biliyoruz. Geçen sene de Süper Lig yolunda direkten dönen bir serüveni vardı. Biz de ’O sene bu sene’ sloganına uyalım ve sponsor olarak bir katkımız olsun istedik. Bu sponsorluğun hem kulübümüz için hem şirketimiz için hem de ülke futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Onlarca hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman öncü olmaya çalışan şirketimizin spor ve sporcuya da desteği devam edecektir" dedi.

Engin Anlı: "Manisa’nın iki önemli değeri bir araya geliyor"

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı ise Cemar’ın Manisa’nın en önemli markalarından biri olduğunu vurguladı. Anlı, "Bugün çok özel bir gün. Manisa’nın iki önemli değeri bir araya geliyor. Manisa FK ve Cemar iş birliği. Bizim bu sene çıkacağımız Süper Lig yolunda bize büyük destek olacak, katkı sağlayacak. Firmamızın sahibi Ahmet beye, genel müdürümüz Yusuf’a beye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Manisa’nın markası olmasının hakkını vererek bize destek oldular. Yeni bir sezon, yeni bir heyecan başlıyor. Yeni formamızda Cemar markasının da görünecek olması bizleri memnun edecek. İnşallah bu güzel birlikteliğin büyüyerek devam etmesini arzu ediyoruz. Dileriz sezon sonunda şampiyonluk kutlanırken inşallah kendileri bizim yanımızda olacak.

Konuşmaların ardından Yalçın ve Anlı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sözleşme çerçevesinde Cemar Traverten-Mermer, 2023-2024 sezonunda Manisa FK takımının forma kol sponsoru olarak yer alacak.