Cemar Marmer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, AK Parti heyetini ağırlayarak firma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kula’da AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü ve aynı zamanda AK Parti Kula İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yalçın’ı iş yerinde ziyaret etti. Kula’dan dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan ve Kula’da yüzlerce vatandaşa istihdam sağlayan Cemar Mermer ve Traverten’in çalışmaları hakkında Genel Müdür Yalçın’dan bilgi alan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Kula’da böylesine devasa bir tesis ile uluslararası pazara hitap eden firmaya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ziyarette bulunan AK Parti heyetine teşekkür etti.