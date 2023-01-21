Bolu’da cemaat sabah namazı buluşmaları çerçevesinde tarihi Yıldırım Beyazıt Camii’nde bir araya geldi.

Bolu’da cemaat sabah namazı buluşmaları çerçevesinde tarihi Yıldırım Beyazıt Camii’nde bir araya geldi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Yıldırım Beyazıt Camii’nde sabah namazı buluşması yapıldı. İstanbul Çamlıca Camii müezzinleri Hüseyin Akbulut ve Mustafa Alphayta’nın katılımıyla gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp sohbet, zikir ve dua ile devam etti. Programın ardından çorba ikramı yapıldı. Cami müezzini Eyüp Acar, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman ise, "Çok güzel program gerçekleşti. İstanbul Çamlıca Camii’nden gelen hocalarımız kulaklarımızın pasını sildi. Kalplerimiz şenlendirdi, teşekkür ederim" dedi.