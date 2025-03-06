Aydın’ın Didim ilçesinde Ramazan ayındaki kalabalığı fırsat bilen ayakkabı hırsızları, cami içerisinde beğendikleri ayakkabıları seçip çalarken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Hayırseverler Camii’nde bu kadarı da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı dolayısıyla Teravih namazı için cemaat namazı durduğu esnada camiinin ayakkabı konulan bölgesine giren iki hırsız ayakkabı çalmak için harekete geçti. İki hırsız çok sayıda ayakkabı içerisinde seçim yapmalarının ardından, aldıkları ayakkabıları giyerek camiden uzaklaştı. Hırsızların ayakkabıları aldıkları anlar ise caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ayakkabıları çalınan cemaatin durumu cami yetkilisine bildirmesiyle ortaya çıkartıldı.

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.