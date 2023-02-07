Kırşehir’de bir camide namaz kılan cemaat, dua ederken depreme yakalandı.

Kırşehir’de bir camide namaz kılan cemaat, dua ederken depreme yakalandı.

Kırşehir’de depreme yakalanan cami imamı dua okumaya devam ederken, cami cemaatinden bir kişi de yaşanan anları kayda aldı. Cemaatin camiyi terk etmediği anlarda hocanın da dua okumaya devam etmesi kameralara yansıdı.

Cami İmamı Şeref Erdoğan da yaşanan anlarda Zilzal Suresi’ni okuduğunu belirterek, kendisinin de cemaatin de panik olmadığını söyledi.