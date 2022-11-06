Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Dumlupınar Mahallesinin en önemli parklarından olan Cem Sultan Parkında yenileme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Dumlupınar Mahallesinin en önemli parklarından olan Cem Sultan Parkında yenileme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Selçuklu ilçesinin yeşil dokusunu gün geçtikçe arttıran Selçuklu Belediyesi, bu alanda yapmış olduğu çalışmalara Dumlupınar Mahallesi Cem Sultan Parkındaki revizyon ile bir yenisini daha ekliyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından itinayla gerçekleştirilen çalışmalar planlamalar doğrultusunda ilerliyor.

“Yenilenen parkımız, modern bir görüntüsüyle daha kullanışlı olacak”

Yenileme çalışmalarının devam ettiği parkı ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesinin ilçenin her noktasına hizmetleriyle ulaştığını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Dumlupınar Mahallesi Cem Sultan Parkında çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Cem Sultan Parkı Dumlupınar Mahallemizin en önemli parklarından bir tanesi. Burada toplam 13 bin metrekare alan içerisinde yürüyüş yolları, çim alanlar, peyzaj alanları, kafeterya alanı, çocuk oyun alanları, banklarımızla inşallah bölgemize değer katacak ve vatandaşlarımızın her mevsim rahatlıkla kullanabilecekleri bir parkı Konyamıza, Selçuklumuza kazandırmış olacağız. Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnşallah önümüzdeki mart ayına kadar buradaki bütün çalışmaları tamamlayarak yeni sezonla birlikte vatandaşlarımızın kullanımına açmış olacağız. Bu bölgede daha önce Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin yapımını tamamlamış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Yine aynı şekilde burada Selçuklu Muhtarlar Derneği binamızın ve emekliler lokalimizin yapımını tamamlamıştık. Geçen sene de kapalı pazarımızın açılışını yapmıştık. Dumlupınar Mahallemize hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar tamamlanınca 325 metrekare çocuk oyun alanı, 4 bin metrekare estetik parke yürüme yolları,381 metre uzunlukta 952 metrekare alana sahip asfalt kaplama koşu yolu, 7 bin 500 metrekare yeşillik alan, 150 metrekare alanda ambulanslı sağlık kabini, 1 adet kafeterya, aydınlatmalar, oturma bankları ve çöp kovaları yer alacak.