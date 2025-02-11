Kepez Belediyesi, Türk müziğinin efsane isimleri Cem Karaca ve Barış Manço’yu unutulmaz eserleriyle andı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen senfonik rock konseri yoğun ilgi gördü ve büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin unutulmaz isimleri Cem Karaca ve Barış Manço, Kepez’de senfonik rock konseriyle anıldı. Kepez Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Cem Karaca ve Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarından oluşan özel bir konser sundu. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen senfonik rock konseri yoğun ilgi gördü. Salonun kapasitesinin dolması nedeniyle bazı sanatseverler konseri ayakta izlemek zorunda kalırken, içeri giremeyenler ise konseri sadece dinlemekle yetindi. 12 solistin sahne aldığı gece, müzik ve sanatın bir araya geldiği muhteşem bir gösteriye dönüştü. Eserlerin orkestrasyonlarını aynı zamanda orkestranın şefi olan Engin Beslek yaptı. Konserin sunumunu Sanat Akademisi tiyatro sanatçıları yaparken, bazı şarkılarda Akademi Dans üyelerinin özel koreografileri de sahneye taşındı. Konserde, Cem Karaca ve Barış Manço’nun efsaneleşmiş eserleri müzikseverlerle buluştu. Dönence, sevda kuşun kanadında, kara sevda, kaptan, ıslak ıslak, evel Allah, kol düğmeleri, Kerkük zindanı, ceviz ağacı, tamirci çırağı, sarı çizmeli Mehmet ağa, gibi gibi adlı şarkılar, senfonik rock düzenlemeleriyle yeniden hayat buldu. Solistler Tanju Güneş, Sude Güngör, İlayda Korkmaz, Eylül Çalışkan, Serkan Can, Buse Sakarya, Orkun Kahraman, Şevval Dağ, Devrimcan Şahin, Berivan Günay, Sabahattin Hardal ve Özkan Karaeroğlu performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

"Sanat hayatın damarıdır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de bu özel geceye katılarak sanatseverlerle buluştu. Yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Bu kalabalığı görünce çok duygulandım. Bir sanatsever olarak sizleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Cem Karaca ve Barış Manço’nun 50-60 yıl önce yaptıkları eserleri bugün burada genç arkadaşlarımızla birlikte anmak, sanatın gücünü gösteriyor. Sanat, sevgi demektir ve sevgi her şeyin başıdır. Bu ülkede çok iyi doktorlara, bilim insanlarına ve mühendislere ihtiyaç var, ama en önemlisi iyi insanlara ihtiyaç var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; sanat, hayat damarlarımızdan en önemlisidir. Biliyorum ki bu arkadaşlarımızın içinden nice Cem Karacalar, nice Barış Mançolar çıkacak" diyerek geceye katkı sunan herkese teşekkür etti.