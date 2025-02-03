Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock müziğine damgasını vurmuş Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca anısına konser düzenleyecek.

Anadolu Rock’ın güçlü sesi Cem Karaca’nın unutulmaz eserlerinin seslendirileceği konser, sanatçının sevenleri için duygu dolu anlara sahne olacak. Karaca’nın solistliğini de yapan müzisyen Göksel Doğançay’ın sahne alacağı ücretsiz konser 7 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik için davetiyeler ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebilecek. Bu özel konsere tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.