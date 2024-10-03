Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.

Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti

Bahçeşehir’de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazılan mezarın son hali görüntülendi. Açılan mezarın ceset çıkarıldıktan sonra tekrar toprakla örtüldüğü, daha öncesinde mezarın içinden yükselen ağacın kesildiği ve mezarda bulunan otların yolunduğu görüldü.

Kaynak: iha