Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Samsun’un Bafra Ovası’nda çeltikten sonra boş kalan tarım alanlarında ikinci ürün olarak yetiştirilmesi için üreticilere 625 bin fide dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Samsun’un Bafra Ovası’nda çeltikten sonra boş kalan tarım alanlarında ikinci ürün olarak yetiştirilmesi için üreticilere 625 bin fide dağıtıldı

Proje ile üretimi yapılan çeltik tarımından sonra tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi, münavebe uygulamaları için alternatif ürün geliştirilmesi, çeltik yetiştiriciliği sırasında büyük sorun olan yabancı ot mücadelesini kolaylaştırarak ilçe ve ülke ekonomisine 3 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor. Dağıtılan fide bedelinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, yüzde 25’i ise çiftçiler tarafından karşılanacak.

İkinci ürün

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bakanlığımız olarak sadece destekle ilgili değil, ürün üzerine, ürünün maliyeti üzerine bir alım gerçekleştirildi. Birinci ürün çeltik alanlarından sonra çeltik alanları boş kalıyordu. Çeltik alanlarını kullanmak üzere ilk defa ikinci ürün olarak brokoli dağıtalım dedik, akabinde daha sonra ki yıllarda duruma göre bunu devam ettireceğiz. Topraklarımız gerçekten çok verimli. Biz bunları yılın en az gününde boş bırakmak üzere çalışacağız” dedi.

Yerli ve milli tarım

Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen ise “Tarım, ülkemiz için stratejik bir üründü ama son dönemde yaşadığımız gerek pandemi gerekse savaşlardan dolayı artık tarım tüm stratejik konuların en üstüne geldi. Çünkü halkı doyurmak zorundasınız, kendinizi doyurmak zorunasınız. Üretimde ithalat, ihracat yapmak zorundasınız. Gelen turisti doyurmak zorundasınız. Bu nedenle tarım son derece önemli bir hale gelmiştir. Eğer tarımdaki kullanmış olduğunuz üretim faktörlerinizi kendiniz üretmiyorsanız, kendinize ait değilse, yerli ve milli değilse bu noktada stratejik ve mukayese üstünlüğünüzden söz etmeniz mümkün değil. Üretiminizin yerli ve milli olması lazım. Tohumdan gübreye üretim tekniklerine kadar, üretim araçlarına kadar yerli ve milli hale gelmek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“Ülke tarımına, potansiyeline büyük bir katkı”

Konuşmasında küresel ısınma konusuna değinen Türkmen, “Küresel ısınma ciddi bir konu. Dolayısıyla bu değişen iklim koşullarına kendimizi adapte etmek mecburiyetindeyiz. Bugün brokoli dağıtılıyorsa, bu küresel ısınmadan sonra aslında yaşadığımız bir sonuç. Çeltikten sonra brokoli dikiliyor çünkü iklim şartları buna müsait. Aşırı yağışlar almadık. Normalde çeltikten sonra tarla balçık haline gelirdi, ürün dikmeye müsait olmazdı. Şu anda iklim şartları buna müsait. Küresel ısınmayı bir noktada kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Çeltikten sonra 655 bin adet brokoli toprakla buluşulacak. Bu gerçekten büyük bir rakam, büyük bir başlangıç. Çeltikten sonra biz ikinci ürüne geçemiyorduk. Şu anda büyük bir proje ile çeltikten sonra brokoliyi toprakla buluşturacağız. Ülke tarımına, potansiyeline büyük bir katkı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, bölgesel kırsal kalkınma amaçlayan projeden yararlanan 30 üreticiye 250 dekarlık alanda brokoli yetiştiriciliği için 625 bin fide dağıtıldı.