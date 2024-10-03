Samsun’un Çarşamba ilçesinde başlayan çeltik hasadında üreticiler kahverengi kokarca endişesi yaşıyor.

Çarşamba ilçesi Gemlik mevkisinde çeltik hasadı yapan Sedat Kurnaz, 2024 yılı çeltik hasadı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Çeltik hasadı bu sene hava şartlarından ve susuzluktan kaynaklı sorunlu geçti. Geçen seneye göre hemen hemen aynı oranda hasat yapıyoruz. Dönümüne göre rekolte değişiyor. Ortalama 1 dönüm başına 600 kilogram kadar hasat yapıyoruz. Toplamda bin 600 dönümlük bir alanda hasat yapıyoruz. Geçen sene 24-25 lira civarındaydı. Bu sene 30 lira bandında bir fiyat açıklandı ama fiyatlardan memnun değiliz" dedi.

2024 fındık hasat sezonunda çiftçinin emeğini boşa çıkaran kahverengi kokarca zararlısı, henüz çeltiği hedefine almadı. Bundan kaynaklı bu sene hasat sezonunu rahat geçiren Çiftçi Kurnaz, gelecek seneden korktuğunu belirterek, “Kahverengi kokarca zararlısından etkilenmedik. Çeltikte herhangi bir zararımız yok ama gelecek sene için korkuyoruz. Çünkü seneye ne olacağı belli değil. Her an çeltiğe de zararı olabilir” diye konuştu.

“Toplamda 17 bin dönümlük alanda ekim yapılıyor”

Çeltik hasadını yerinde inceleyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise “Çarşamba’da resmi olarak 15 bin dönüm alanda çeltik ekimi yapılıyor ama yaklaşık 2-3 bin dönüm de resmi olmayan kesim de yapılıyor. Toplamda 17 bin dönümlük alanda ekim yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Büyük mücadele ediyoruz”

Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantıda, üreticilere ilaç dağıtımı yapılacağını söyleyen Başkan Aydemir, “Şu ana kadar kahverengi kokarca zararlısının çeltiğe bir zarar verdiğin görmedik ama bu zararlı, Karadeniz Bölgesi’ni tamamen etkisi altına almış durumda. Bizler, hem valiliğimiz hem bakanlığımız olarak büyük mücadele ediyoruz. Şu anda kokarca evlere saldırmakta. Açık alandan kapalı alana gidiyorlar. Ev, okul ve samanlık alanlar gibi yerlere gidiyor. Önümüzdeki hafta büyük bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimize ilaç dağıtımı yapılacak. En önemli ilaçlama nisan ayında yapılacak olan ilaçlama olacak. Çiftçilerimiz bu şekilde önlem alırsa hem kendi açılarından hem de bizim açımızdan daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Çeltik hasadının ilçe genelinde ortalama 1 hafta daha devam edeceği belirtildi.