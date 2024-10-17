Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden İpsala’da, çiftçilerin hasat mesaisi sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olgunlaşma döneminin ve çeltik tavalarındaki suyun kurumasının ardından biçerdöverleriyle tarlalara giren çiftçiler, ürünü hasat ediyor.

Kentte bu yıl yaklaşık 500 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılırken hasat mesaisinin ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Tarladan yaklaşık yüzde 30 nem seviyesinde biçilen çeltikler, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde 60 derecelik ısıyla kurutulduktan sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, çeltik hasadının ay sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.