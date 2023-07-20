Özçelik İş Sendikası’nın talebi doğrultusunda Çelikoğlu Demir Çelik çalışanlarının maaşlarında yüzde 34 iyileştirme zammı yaptı.

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında çalışanların maaşlarının yer aldığı ek protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde haddehanede çalışan işçilerin Özçelik İş Sendikası’nın talebi üzerine yüzde 34 iyileştirme yapıldı.

Sendikanın Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz konuyla ilgili, “Günümüz şartlarında Çelikoglu çalışanlarının ücretlerine yapılan yüzde 34’lük iyileştirme yapılmasını kabul eden Remzi Özçelik’e emeğe duyduğu saygıdan ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm Çelikoğlu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.