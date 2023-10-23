MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Çelikli Mahallesi’nde hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına içme suyu deposu nakli gerçekleştirerek, içme suyu şebeke hattında 300 metrelik yenileme çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu hattı yatırımları ile mahallelere daha sağlıklı su ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli’ye bağlı Çelikli Mahallesi’nde depo nakli gerçekleştirerek, içme suyu şebeke hattında 300 metrelik yenileme çalışması başlattı. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Salihli Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ve mahalle muhtarı Erol Akca da çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı.

“Eksiklerimiz bir bir giderildi”

Mahalle muhtarı Erol Akca, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizde birçok çalışma yapıldı. Kanalizasyon hattımız yenilendi, içme suyu depomuz yapıldı, sondaj çalışmaları yapıldı, 10 kilometrelik asfalt atıldı. Biz çalışmalardan çok memnunuz. Her zaman dediğim gibi Cengiz Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.