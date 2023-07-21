Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik’in tayini çıktı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından 2 yıldır Alaplı İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hakan Çelik, yayınlanan kararname ile Bayburt Emniyet Müdürlüğü kadrosuna tayin oldu.

Hakan Çelik’in tayin kararı ilçede ve emniyet teşkilatından üzüntü ile karşılandı. Yaklaşık 4 senedir Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve daha sonra Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünde birçok başaralı çalışmalara imza Hakan Çelik’in izin dönüşü yeni görev yerinde hizmete başlayacağı belirtildi.

Çelik, “Alaplı’da güzel günlerimiz geçti ekip arkadaşlarımızla çok güzel işlerde başarılara imza attık. Alaplı’da görev yaptığım sürece kimseyi kırmamaya inceltmemeye özen gösterdim. Bu vesile ile görev yaptığım sürede bizlere katkı yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çelik’in yerine henüz atama yapılmadığı belirtildi.