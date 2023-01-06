Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde demonstrasyon amaçlı salep bitkisi dikildi.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde demonstrasyon amaçlı salep bitkisi dikildi.

Çelikhanlı çiftçi Mahmut Üzümcü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gözetimi ve öncülüğünde deneme amaçlı salep denemesi yapacak. Bahçesinin 4 metrekarelik alanında Samsun’dan getirilen salep fideleri toprakla buluştu.

Çelikhan ilçesinde ilk kez denemesi yapılan salep bitkisinin yetişip yetişmeyeceği belirlenecek. Denemeden olumlu sonuç alınırsa, çiftçi önümüzdeki yıl daha geniş alanda salep yetiştiriciliği yapacak.