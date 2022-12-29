Jandarma personelleri, şiddetle mücadeleye karşı ilçede bulunan kadınlara, Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasını (KADES) anlattı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla jandarma personelleri tarafından yapılan çalışmalarda kadınlara, meydana gelecek aile içi şiddet olayı hakkında hakları hatırlatılıp KADES uygulamasının cep telefonlarına indirmeleri konusunda bilgiler verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Çelikhan ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde Çelikhan ilçesinde program düzenledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.