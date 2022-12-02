Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde devam eden projeler ve yatırım çalışmaları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde devam eden projeler ve yatırım çalışmaları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk’ün başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe kurum müdür ve amirleri ile ilçe idare şube başkanları katıldı.

Toplantıda kurumlar arasında koordinasyonun en etkin şekilde sağlanması, kurumların faaliyetleri, devam eden projeler ve yatırımlar, kurumların eksik ve sorunları ile bu sorunların giderilmesi amacıyla planlanan çözümler değerlendirildi. Toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.