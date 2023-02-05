Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çocuklar, karlı havanın tadını kayarak çıkarttı.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çocuklar, karlı havanın tadını kayarak çıkarttı.

Kar yağışının birkaç gündür etkili olduğu Çelikhan ilçesinde çocuklar, karlı havanın tadını mahallelerindeki eğimli sokaklarda kayarak çıkarttı. Kestikleri bidon parçalarından, naylonlardan kendilerine kızak yapan çocuklar bol bol kaydı. Buz gibi havaya aldırış etmeyen çocuklar, oldukça eğlendiklerini ve kar yağışının her zaman olmasını istediklerini dile getirdiler.