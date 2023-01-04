Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde arıcılık faaliyeti yürüten 66 kişiye kovan dağıtıldı.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde arıcılık faaliyeti yürüten 66 kişiye kovan dağıtıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Arı Yetiştiriciler Birliği ile yürütülen ortak proje çerçevesinde Çelikhan’da arıcılık faaliyeti yürüten 66 kişiye bin adet arısız kovan dağıtıldı.

Arısız kovanlarını Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alan arıcılar, bu tür projelerin oldukça önemli olduğundan bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti.