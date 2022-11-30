Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde Çelikhan ilçesinde 2 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde Çelikhan ilçesinde 2 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin destekleri ile Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çelikhan da çiftçilere törenle fidanlar dağıtıldı.

Fidan dağıtımına Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Vekili Yusuf Kenan Acar, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, ilçe protokolü, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Çelikhan iklimine en uygun ceviz türlerinden birisi olan ‘Maraş 18’ cinsi ceviz fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Çelikhan’ın en önemli geçim kaynağı olan tütünün yanında cevizin de önemli bir alternatif olabileceğini söyleyen Çelikhan Belediye Başkan Vekili Yusuf Kenan Acar, ilçedeki müsait her karış toprağın cevizlerle kaplanması gerektiğini söyledi.

Fidan dağıtımı töreninde konuşan Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, “Bu fidanların toprağımızla buluşması çok önemli, bunları lütfen iyi bir şekilde toprağımızla buluşturalım, büyümelerini gelişmelerini sağlayalım. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Alan bütün kardeşlerimize de bereketli, güzel ürünler vermesini rabbimden temenni ediyorum” dedi.