AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Ayşe Deniz Çelik, seçim çalışmaları çerçevesinde Tortum İlçesi ve Bağbaşı, Yukarı Serdarlı ile Aşağı Serdarlı mahallelerini ziyaret etti.

Tortum gezisi öncesinde beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in eşi Gülay Sekmen ile birlikte Büyükşehir Belediyesi personelini görev yerlerinde ziyaret eden Çelik, ardından Yakutiye İlçesi Rabi Ana Mahallesi’nde ev toplantıları yaptı.

Kadın Kolları Başkanlığı yaptığı görev süresi boyunca her daim vatandaşlarla iç içe, sorunlarının çözümünde ön ayak olduklarını anlatan Milletvekili Adayı Ayşe Çelik, “AK Parti olarak her meslek grubuyla buluşmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz dertle dertlenen ve çözüm üretmek üzere çalışan 20 yıllık bir hükümetiz. Başarımızın sırrı da insanlarımızla bir araya gelerek derdi dinleriz ve çözümünü birlikte üretiriz. Gerçekten saha kadın, erkek ve özellikle gereçlerimizden Cumhurbaşkanımızın liderliğine ciddi anlamda bir kenetlenmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık hizmetlerinin karşılığını sahada teveccühlerle görüyoruz. Allah nasip ederse 14 Mayıs’ta, bizim emeklerimizde meyvesini verecektir. Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize yeni bir zafer daha yaşatacağız” şeklinde konuştu.