Erdemir’in desteğiyle İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen SteelOrbis İtalya Forumu’nda; Erdemir Uluslararası Satış, Pazarlama ve Satış Direktörü Meltem Alim Atmaca çelik piyasalarını değerlendirirken, Operasyonel Mükemmellik Direktörü Tayfun Kocabaş da sürdürülebilirlik konusunda Erdemir’in kalitesini ve çözümlerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ile paylaştı.

Avrupa’nın önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, Steelorbis iş birliği ile haziran ayında İstanbul’da ilkini düzenlediği çelik sektörü buluşmalarının ikincisini 8 Ekim 2024 tarihinde İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirdi. Erdemir’in desteği ile düzenlenen ve 200’e yakın katılımcının yer aldığı etkinlikte, çelik sektörünün karbon sıfır emisyon hedefi ve Avrupa çelik pazarının geleceği konuşuldu. Erdemir Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Sercan Büyükbayram’ın yanı sıra Avrupa çelik sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlayan etkinlik, Erdemir Pazarlama ve Satış Direktörü Meltem Alim Atmaca ve Erdemir Operasyonel Mükemmellik Direktörü Tayfun Kocabaş’ın sunumları ile tamamlandı.

"Çin’in yükselişine karşı ortak hareket şart"

2023 üretim rakamlarına göre Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 52’nci büyük çelik üreticisi olarak pazardaki konumlarını korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdemir Pazarlama ve Satış Direktörü Meltem Alim Atmaca, “Son beş yılda, korumacı önlemlerin artması, salgın ve deprem felaketi sebebiyle üretimde zorluklar yaşansa da çelik sektöründeki tüketim toparlandı. Türkiye yassı çelikte ithalatçı konumunu devam ettirmekle birlikte, ülkemiz ekonomisinin büyümesine paralel olarak çelik sektöründeki talebin önümüzdeki 10 yılda umut verici bir şekilde artması bekleniyor. Türkiye’nin yassı çelik ihracatında yüzde 21 paya sahip olan Avrupa Birliği, Asya’dan bölgeye artan ihracat baskısı sebebiyle ağırlığını kaybetmeye başladı. Ülkemiz, 2017-2022 yılları arasında AB’nin yassı çelik ithalatının ortalama yüzde 16’sını gerçekleştirdi. Ancak 2023 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 7 civarına düştü. Buna karşılık söz konusu dönemde Asya’dan AB’ye yapılan ihracatta önemli bir artış yaşandı. Asya ülkeleri, Türkiye ile Avrupa arasındaki yassı çelik ticaretinde iyileşmeler ve ortak korumacı politikalar geliştirilmemesi durumunda pazardaki konumunu güçlendirmeye devam edecek. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki çelik üreticilerinin Çin’in agresif tutumu karşısında ortak hareket etmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

"Yeşil dönüşüm çelik sektörünün geleceğini belirleyecek"

Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği Net Sıfır Yol Haritası’nı 2024 yılının ilk günlerinde açıklayan Erdemir’in Operasyonel Mükemmellik Direktörü Tayfun Kocabaş ise forumda gerçekleştirdiği sunumda şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılan adımlar ve yeşil dönüşüm çelik sektörünün geleceğini belirleyecek. Erdemir ve İsdemir olarak hedefimiz, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediğimiz 2022’ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmak. Erdemir ve İsdemir’de, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarını asgari yüzde 25 oranında azaltmak için 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu yatırımlar kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da gerçekleştirilecek.”

Sera gazı emisyonlarını analiz ederek artışa neden olan emisyon kaynaklarını tespit ettiklerini ve iyileştirmeye yönelik aksiyonları planladıklarını vurgulayan Kocabaş, “Bu kapsamda şirketlerimizde bugüne kadar enerji verimliliği çalışmaları, üretimde hurda kullanımının artırılması ve HBI (sıcak briketlenmiş demir) kullanımı gibi faaliyetlerle emisyon azaltımı için ön çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin gelişimini takip ederek, fizibilite çalışmaları ile Net Sıfır Yol Haritamızı şekillendirdik. 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak hedefiyle başladığımız yeşil dönüşüm yolculuğumuzda; karbon emisyonunu azaltıcı, enerji verimliliği sağlayacak iyileştirme ve yatırım faaliyetlerimizle sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.