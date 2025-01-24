Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 9 ayda tamamlanıp 5 Ağustos 2024’te hizmete açılan Nurdağı Devlet Hastanesi’nde 38 bin poliklinik ve 64 bin acil servis hizmeti verildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de çok ciddi yıkımlara ve binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Depremlerde ciddi hasar alan ve yıkılan Nurdağı Devlet Hastanesi’nin yerine 9 şiddetinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu inşa edilen yeni hastane 6 Şubat 2023’teki afetten etkilenenler başta olmak üzere bölge halkına hizmet sunuyor.

9 şiddetindeki depreme dayanıklı hastane 6 ayda binlerce hastaya hizmet verdi

Geçtiğimiz yıl Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 şiddetindeki depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu 75 yataklı Nurdağı Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladığı günden bu yana binlerce kişiye hizmet verdi. 12 bin metrekarelik bir alan üzerinde yatay mimariyle depreme dayanıklı inşa edilen hastane, bölge halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunuyor. 75 yatak kapasitesine sahip hastanede, 16 poliklinik, 4 diş polikliniği, 6 diyaliz ünitesi, 59 servis yatağı, 4 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 12 erişkin yoğun bakım yatağı, 4 ameliyathane, doğumhane, röntgen, laboratuvar, bilgisayarlı tomografi, ultrason ve diş röntgeni gibi birçok önemli sağlık hizmetini bünyesinde barındırıyor.

Doktorların ve personelin ilgisi hastaların memnuniyetini artırıyor

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından ciddi hasar gören ve yıkılan Nurdağı Devlet Hastanesi’nin yerine yapılan yeni hastane, ilçe halkı için büyük bir umut kaynağı oldu. Nurdağı Devlet Hastanesi’nde görev yapan personelin, hastalara gösterdikleri ilgi de halk tarafından takdirle karşılanıyor. Doktorların ve personelin ilgisi hastaların memnuniyetini artırıyor.

"Depremlerin açtığı yaraların sarılması için devletin tüm imkanları seferber"

Nurdağı Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Durmuş Gülsoy, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu hastanenin, 5 Ağustos 2024’te hizmete açıldığını ve hasta kabulüne başladığını söyledi. Depremlerin açtığı yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını kullandığını söyleyen Gülsoy, “6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar gören hastanemizi yıkarak ve 9 ay gibi kısa sürede yeni binamız tamamlandı. Yeni binamız Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz’da geçişi kabulü yapıldı, 5 Ağustos 2023’te de hizmet vermeye başladık. Hastanemiz 75 yataklıdır. 59 servis yatağı, 16 tane yoğun bakım, 4 ameliyathane, röntgen, tomografi ve diş röntgeni, acilde iki tane yeşil alan polikliniği, kırmızı alan ve sarı alan olarak hizmet vermektedir. Hastanemizde 15 adet müşahede yatağımız bulunmaktadır ve 6 tane diyaliz yatağımız mevcut. Hastanemizde laboratuvarın yanı sıra 16 tane polikliniğimiz var. 4 diş polikliniğimiz olmak üzere toplam 12 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekteyiz” dedi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Hasta çocuklarını tedavi için hastaneye getiren vatandaşlardan Yusuf Karaca, sunulan tedavilerden memnun olduğunu belirterek, “Hastaneye iki tane çocuğumu getirdim ve şu anda da yataklı serviste yatıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Çok kısa süre içinde depremden hemen sonra hastanemizi yenilediler. Hastanemiz çok güzel ve modern bir şekilde yapıldı. Hastanemizin doktor ve personellerinden çok memnunuz. Hızlı bir şekilde yardımcı oluyorlar. İlgi ve alakaları da çok güzel” şeklinde konuştu.

"Hastanemiz çok hızlı ve modern bir şekilde yapıldı"

Muayene olmaya gelen Sevgi Topaç ise, “Hastanemiz çok hızlı ve modern bir şekilde yapıldı. Devletin bu konuda halkının yanında olduğunu düşünüyorum. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.