AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Ayşe Deniz Çelik, seçim çalışmaları çerçevesinde Uzundere İlçesi’ni ziyaret etti.

Uzundere’de ev ziyaretleri yapan Milletvekili Adayı Çelik, oy kullanırken sağduyunun hakim olması çağrısında bulunan Çelik, “Pazar günü sandığa gidiyoruz. Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bizlere destek olan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Pazar günü Türkiye yeniden yoluna devam kararı alacak. Özellikle Erzurumlu kadınlarımızda seçim dönemi gördüğümüz destek bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sevgisini vatandaşlarımızın gözlerinde gördük. Vatandaşlarımız AK kadroların, bu ülkeye neler yaptığını ve neler yapacağını, ülkemizin ilerleyişinde nasıl rol alacağının gayet farkında. Hiçbir algıya hiçbir spekülasyona mahal vermeden tercihimizi yapacağız. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada çıkan yalan haberler ile bu kutlu yürüyüşü durdurmaya çalışanlar, 14 Mayıs gecesi hüsrana uğrayacaklardır. Yalanlarla, şantajlarla, montajlarla seçim sürecine gölge düşürmeye çalışan tüm vesayet odaklarının hevesleri kursağında kalacak 85 milyon vatandaşımızın kazandığı bir seçim olacaktır. Bir kere daha bizlere bu süreçte fedakarlık yapan tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize rekor bir destekle destan yazmak için değerli hemşerilerime çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.