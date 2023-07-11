Aksaray’da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, çelik kasa içerisinden 4 adet ruhsatsız tabanca ve bin 865 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda bir şahsın kaçak silah imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ve istihbarat ekipleri kimliğini tespit ettikleri İ.A. isimli şahsı takibe aldı. 8 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahsın ikametine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Evde geniş çaplı arama yapan ekipler çelik kasa içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca, bin 865 mermi ve 2 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.