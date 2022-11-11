Malatya’da girdikleri bir fabrikadaki çelik kasada bulunan 50 bin TL para, 2 milyon TL değerinde çek ve senet ile 13 bin TL değerinde kol saatini çaldıkları belirlenen iki zanlı yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da girdikleri bir fabrikadaki çelik kasada bulunan 50 bin TL para, 2 milyon TL değerinde çek ve senet ile 13 bin TL değerinde kol saatini çaldıkları belirlenen iki zanlı yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasından çelik kasa içerisinde bulunan 50 bin TL para, 2 milyon TL değerinde çek ve senet, çeşitli bankalara ait kredi kartları, 13 bin TL değerinde kol saati ile kamera kayıt cihazı çalındı. Olayın fark edilmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların 53 suç kaydı bulunan M.N. ile 28 suç kaydı bulunan S.T. olduğunu belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.