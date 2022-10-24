Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi’nde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerindeki bir çelik kapı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri ile Kayseri büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.