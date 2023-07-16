Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangınına 21 helikopter zorlu şartlarda müdahale ediyor. Çelik kanatların zorlu mesaisi takdir topluyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası Derebahçe Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin hummalı çalışmasıyla devam ediyor. Yangına 21 helikopter ile müdahale ediyor. Zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren çelik kanatlar, yoğun hava trafiğinde zorlu anlar geçiriyorlar.