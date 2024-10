AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçti.

Gazze'de şehit olanların yüzde 70'i kadınlardan ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Çelik, "Katliamcı ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin eylemlerine en acımasız şekilde devam ettiği görülmekte. Tabii şimdiye kadar birçok kere çeşitli kınamalar, çeşitli protestolar ortaya koyuldu. Ama görüldüğü üzere özellikle Batı toplumlarında hükümetlerle halklar arasındaki ayrım çok büyük bir ayrım olmuş durumda. Batı toplumlarında insanlar üniversitelerde, sokaklarda her yaştan insan, üniversite öğrencileri büyük bir insanlık cephesi oluşturmaya çalışıp Gazze'ye sahip çıkarken, maalesef hükümetler tam tersi bir şekilde bu soykırımcı siyasete destek veriyorlar. İspanya gibi, Belçika gibi, ilk başta Refah Sınır Kapısı’na gidip orada Filistin halkına, Gazze halkına sahip çıkan ülkelerin başbakanları oldu" diye konuştu.

"HER NE OLURSA OLSUN TARAFIMIZ BELLİDİR"

Gazze'yi işgal etmeye kalkanlar Gazze'yi işgal edemediklerini belirten Ömer Çelik, "On binlerce insanı öldürüp, bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Buna rağmen diz çöktüremediler ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne diz çöktürüyorlar, uluslararası kurumlara diz çöktürüyorlar. Bu şekilde bu Siyonist işgale karşı çıkan hükümetlerin, başbakanlarına, liderlerine bir müddet sonra özür dileyici ya da çekimser birtakım açıklamalar yaptırtıyorlar ve ortaya çıkan tabloda Netanyahu’nun soykırımcı şebekesi insanlığı işgal etmeye, insanlık değerlerini aşağılamaya, medeniyeti koruması gereken kurumları barbarlık yoluyla bertaraf etmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız olayların olduğu ilk andan itibaren bir insanlık cephesi kurulması, insani değerlerin ve medeniyetin değerlerinin korunması, bu soykırımın durdurulması için her alanda güçlü bir diplomasi yürüttü. Bunu her alanda gündeme getirdi. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bu konuda güçlü bir konuşma yaptı. Şimdi gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri ortaya koyduğu tespitlerin ve yaklaşımlarının ne kadar doğru olduğu görülmektedir ve bölgesel savaş daha da genişleyebilecek, daha da başka alanlara sıçrayabilecek bir tablo oluşturmaktadır." diye konuştu.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ortaya koyduğu kararlılık hepimizin, bütün milletimizin sonuna kadar sahip çıktığı bir kararlılıktır" diyerek, bunun peşinden sonuna kadar gideceklerini söyledi.

"Her ne olursa olsun tarafımız bellidir" diyen Çelik ,"İnsanlıktan yanayız, insani değerlerden yanayız. İnsanlığın savunma hattı olmuş ve bu Siyonist işgalin herhangi bir şekilde girmesine müsaade etmeyen Gazze sadece Gazze değildir. Gazze sadece Filistin değildir. Gazze bütün insanlık cephesinin somutlaştığı yerdir. Dolayısıyla bugün Gazze’yi savunmak, insan onurunu savunmaktır. İnsan haysiyetini savunmaktır. Filistin davasına sahip çıkmak, insanlık değerlerine sahip çıkmaktır. Bunun herhangi bir şekilde gri bölgesi olmaz, bundan herhangi bir şekilde taviz verilemez. Bunda herhangi bir esneklik gösterilemez. Çünkü gerçekten insanlık, cani bir şebekenin saldırısıyla karşı karşıyadır" diye konuştu.