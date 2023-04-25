AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, dünkü gezisini Hınıs İlçesi’ne yaptı. İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çelik sonrasında beraberinde ki heyet ile birlikte Sanayi, Yeşilbahçe, Gülistan, Aşağı Kayabaşı ve Yukarı Kayabaşı mahallelerini ziyaret etti, ev toplantılarında kadınların sorunlarını dinleyip not aldı.

Taziye ziyaretlerini de ihmal etmeyen Çelik, geçtiğimiz günlerde merhum olan Nadir Eren’in ailesine ve Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren’e taziye ziyaretlerinde bulundu. Teşkilat mensupları ile de bayramlaşan Çelik, düzenlediği toplantılarda AK Parti iktidarının ailenin korunması ve yaşatılması anlamında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Dünyadaki en önem kurumun aile olduğunu ve hiçbir alternatifi olmadığını dile getiren Çelik, “Hayatın her bir dönemi için ailenin önemi çok büyüktür. Bir aile anıyla, geçmişiyle, geleceğiyle yüzlerce kişiyi etkiler. Bu yapı zarar gördüğünde çocuk, genç, yaşlı herkes zarar görür. Huzurlu, mutlu ve güçlü aileler sağlam bir toplumu oluşturur. Aileyi destekleyen her çalışma topluma güç katar. Diyanet İşleri Başkanlığımız, son yıllarda bu alandaki çalışmalarına yoğunluk vermiş olup seminer, konferans gibi faaliyetlerde toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. İyilik ailede başlar sloganımızla önümüzdeki dönemde de köklü reformlara AK Parti olarak imza atacağımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.