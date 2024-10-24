HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, “Ankara Kahramankazan’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesisine gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor, saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. HAK-İŞ olarak, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetliyoruz” dedi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Ankara Kahramankazan’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesisine gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor, saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. HAK-İŞ olarak, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşıyız. Türkiye’nin gözbebeği, milli savunma sanayimizin önemli kurumlarından TUSAŞ’a yönelik bu saldırı, ülkemizin savunma sanayinde yaptığı hamlelerden duyulan rahatsızlığın bir açık bir göstergesidir. Türkiye, devleti; milleti ve kurumlarıyla güçlü bir devlettir ve ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı oluşturmaya çalışanlara en büyük cevabı verecek güçtedir. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesinin önünü kesmek isteyen, birlik ve bütünlüğünü hedef alan, toplumda korku ve kaos havası oluşturmaya çalışan, terör saldırısını nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan Rahmet, yaralılara ve ülkemizin gözbebeği TUSAŞ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”