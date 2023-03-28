Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Havalimanının mevcut şartlarıyla yoğun uçak ve yolcu trafiğini artık kaldıramadığını belirterek “Acilen iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. Özellikle dış hatlar binasının yeniden inşa edileceği bize iletilmişti. Ancak henüz bir adım atılmadı. Geçen yıl 23 bini geçen uçak ve 3 milyonu geçen yolcu sayısının bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz. Özellikle turizm sezonu öncesinde mutlaka havalimanındaki şartların iyileştirilmesi için adımlar atılmasını bekliyoruz” dedi.

"Dış hat uçak sayısı yüzde 96, yolcu sayısı yüzde 186 arttı"

Trabzon Havalimanından 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 seferin gerçekleştirildiğini belirten Çelebi “2 milyon 471 bin iç hat ve 703 bin dış hat olmak üzere toplam 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaşıldı. Özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısı yüzde 96, yolcu sayısı da yüzde 186 artış gösterdi” diye konuştu.

Başkan Çelebi, söz konusu rakamların bu yaz sezonunda çok daha artacağını belirterek “Havalimanında iç hat ve dış hatlar salonları gerçekten çok yetersiz durumda. Yolcu trafiğini artık kaldıramayacak noktaya gelindi. Bagaj bantları yetersiz, diğer fiziki imkanlar yetersiz. Sezon dışında bile yarım saati geçen bagaj bekleme süreleri oluyor ki bu süre sezonda çok daha uzayabiliyor. Buradaki ana sorun fiziki şartların yetersiz oluşudur. Bu turizm sezonu öncesinde özellikle dış hatlarda iyileştirme yapılacağı hatta VIP Salonu’nun doğu kısmına yeni bir dış hatlar terminali inşa edileceği tarafımıza iletilmişti. Ancak sezon neredeyse geldi ve bu konuda herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz. Bu duruma acilen çözüm bulunmalıdır. En azından özellikle dış hatlar gelen yolcu salonu çıkışının kötü görüntüsü ve karmaşası ortadan kaldırılmalı, bir iki dokunuşla şehrimize daha yakışan bir ortam sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.