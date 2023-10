Sanayi ve dış ticaret firmalarının yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin güneyinde bulunan 268.348 m’lik bir alana kurulu Çelebi Bandırma Limanı; denizyolu, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile kendi bölgesinin yanı sıra İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki sanayicilere de hizmet veriyor. Liman, yüksek elleçleme kapasitesi ve geniş depolama imkanları ile müşterilerine maliyet avantajı sağlıyor.

Çelebi Limanına gelen yükler ise hububat, yem hammaddeleri, Etibor ve türevleri, yağlı tohumlar, asitler, yağ, melas, proje yükler, maden cevheri, konteyner, canlı hayvan ürünleri arasında yer alıyor.

Limanın 4 milyon ton/yıl olan kapasitesi 2023 yılı içerisinde büyüyerek 5 milyon olarak gerçekleşirken, yüzde 25 artış kaydedildi.

Çelebi Limanı’ndan yapılan açıklamada, "Yenilikçi yönetim yaklaşımı ile yönetilen Çelebi Bandırma Limanı altyapı ve üst yapı yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek hizmet vermeye devam etmektedir. Bilindiği gibi TCDD Bandırma Limanı’nın 36 yıl süre ile işletme hakkının devrine ilişkin İmtiyaz sözleşmesi 18.05.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş. Bandırma Limanı özelleştirmesini 177.5 milyon dolara Çelebi Holding kazanarak Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş olarak hizmet vermeye başladı. Sonraki yıllarda limanı iyileştirme adına yaklaşık 73 milyon dolar harcayan Çelebi Bandırma Limanı 2010 yılında özelleştiğinden bu yana 13 yıllık süre içerisindeki en yüksek iş hacmine ulaşmış durumda olup, operasyonlarına hız katarak devam etmekte. Yeni vinç ve ekipmanları, yeni yatay depoları, çelik siloları ve profesyonel liman ekibiyle müşteri memnuniyeti odaklı hızlı ve kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir. Liman personeli refahı ve daha sosyal bir iş ortamı hedefiyle adımlar atan Çelebi Bandırma Limanında personel haklarında iyileştirmeler yapılmış olup, doğum günü, yemek organizasyonları ve toplu organizasyonları ile çalışanlara motivasyonu arttırmaya yönelik sosyal faaliyet çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Çelebi Bandırma Limanında 2023 Mayıs ayında göreve gelen Genel Müdür Gürkan Bayır, yatırımların ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Her gün gelişen limanımızda profesyonel ekibimiz ve ekipmanlarımızla müşterilerimize ve sektör paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunarak, her dönemde bir önceki dönemden daha iyi olma hedefindeyiz. Limanımızda elleçlenen yük çeşitliliğini arttırarak farklı yük gruplarını ve müşterilerini kazanmak onlara iyi ve kaliteli hizmet vermek bizim için çok değerli. Farklı taşıma modlarının da operasyonlarımıza katılımını arttırmak amacıyla limanımızda bulunan demiryolu ağını da aktif şekilde kullanabileceğimiz operasyonlara ağırlık veriyoruz. Her zaman kolay ulaşılabilir olup sorulara ve sorunlara hızlı yanıtlar vererek müşterilerimiz ve sektör paydaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak ilerliyoruz. Yenilikleri yakından takip etmeye ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Çelebi Bandırma Limanı olarak büyük bir değişim yaşıyoruz. Çelebi Bandırma Limanı bütün altyapı ve üst Yapı yatırımlarından tamamen revizyona gittik. Bütün bakım onarımları hazırladık. Bütün şu anda müşteri her grupta her yükte müşteriye hizmet vermek için hazırız. Müşteri kitlesine ulaşmak için bütün tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam ediyoruz. Bütün personel motivasyonun bütün herkesin moral motivasyonu ve limanda en hızlı bir şekilde tamir tahliye operasyonlarını yapmak için bütün her şeye hazırız. Bandırma limanında bu değişimi yaşamaktan dolayı da son derece mutluyuz." dedi.