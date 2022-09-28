TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi ile Ağrı merkez ve ilçelerine toplam 1480 konut yapılacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi ile Ağrı merkez ve ilçelerine toplam 1480 konut yapılacağını açıkladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak herkesin ev sahibi olabilmesi için son 20 yılda 1 milyonun üzerinde toplu konut yapıldığını kaydeden Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruları devam eden sosyal konut projesinin de vatandaşlarda heyecan yaşattığını bildirdi.

Vatandaşları ucuz fiyatlı ev sahibi yapmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Çelebi, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesi 2023-2028 yıllarını içeriyor. 5 yıllık sürede 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk olarak 250 bin sosyal konut yapılacak. Bu rakamlardan Ağrı’mıza da 1480 kontenjan var. Ağrı Merkez’e 878, Tutak’a 132, Patnos’a 130, Doğubayazıt’a 100, Diyadin’e 80, Eleşkirt’e 80 ve Taşlıçay’a 80 konut yapılacak. Başvurular devam ediyor. Yapılacak konutların Ağrı’lı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.