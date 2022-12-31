Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye’nin 2023 yılında ihracatçı ülke kimliğinin güçlendirilmesi yönünde üstlerine düşenleri yerine getireceklerini ifade ederek, yeni yıl için derslerine çok iyi çalıştıklarını kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye’nin 2023 yılında ihracatçı ülke kimliğinin güçlendirilmesi yönünde üstlerine düşenleri yerine getireceklerini ifade ederek, yeni yıl için derslerine çok iyi çalıştıklarını kaydetti.

Dünya için olduğu gibi Türkiye içinde zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 2023 yılında her zamankinden daha fazla çalışmak, üretmek ve sürdürülebilir ihracatı yakalamak zorunda olduklarını ifade ederek, “2021 gibi 2022 yılı da gerek ülkemiz gerekse dünya için çok zorlu bir yıl olarak geride kaldı. Pandeminin yoğun yaşandığı bu süreçte Rusya Ukrayna savaşının başlaması ve dünya genelini enerji ve gıda başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilemesi elbette bizleri de etkilemiştir. Bizler bu süreçlerde sektörümüzün krizleri fırsata dönüştürmesi yönünde firmalarımızın değişim ve dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları için önemli çalışmalara imza atarken ürün yelpazemizin genişletilirken yeni pazarlara açılarak Pazar yelpazemizin de çeşitlenmesi yönünde birçok projeye imza attık. Özellikle Ortadoğu Ülkelerine ihracatta büyük önem taşıyan Habur başta olmak üzere diğer sınır kapılarımızdaki yığılmaların önlenmesi yanında hızlandırılmış sisteme geçişlerle ilgili ilgili kurumlar nezdinde girişimler yaparken en önemli sorunlarımız arasında yer alan finansmana erişim hususunda da ilgili bakanlıklarımızla sürekli temas halinde olduk. 2022 yılını büyük bir rekorla kapatıyoruz. Hububat Bakliyat sektörü gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör unvanını aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’nin kalkınması için çalışıyoruz”

Ülke kalkınması için her türlü çalışmanın içerisinde olmayı sürdüreceklerini ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, 2022’nin ardından 2023 yılında da yeni projelerle Türkiye’nin ihracatçı ülke olma yolundaki çabasına büyük katkılar sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “2023 yılında her zamankinden daha çok çalışmak, üretimimizi yüksek katma değerli ürünlere yönlendirmek ve ihracatımızı arttırmak zorundayız. Pandemiyle birlikte dünya genelinde bir çok kurallar değişti, uluslararası ticaretin işleme sistemi yeniden yazıldı. Bizler bu anlamda değişim ve dönüşümün destekçisi olmaya ve dijitalleşme sürecinin sağlıklı yürümesine destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin sadece sektörümüzle ilgili değil diğer sektörlerde de sürdürülebilir ihracatı yakalayabilmesi yönünde önemli projelere imza atmayı hedefliyoruz. Yeni Pazar araştırmalarımız sürmeye devam ederken farklı ülkelerden satın alma heyetleri getirerek gerek bölgemizin gerekse Gaziantep’in tanıtımını, sanayimizin büyüklüğünü ve üretim kapasitelerimizi yabancı ithalatçılara göstermeye çalışacağız. Bizler 2023 için dersimize iyi çalıştık. 2023 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini diliyorum” diye konuştu.