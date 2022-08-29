Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku ile kutladıklarını belirten Başkan Celal Kadooğlu, “100. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, her anlamda yokluk ve yoksulluk içindeki bir milletin birlik ve beraberlik halinde verdiği onurlu mücadelenin eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 4 gün süren çetin savaşların ardından 30 Ağustos’ta kesin zaferle sonuçlanarak Cumhuriyetimizin kurulması yolunda çok önemli bir aşama kaydedilmiştir. 30 Ağustos, bu anlamda tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kadooğlu, mesajının devamında, "Atalarımızın 100 yıl önce kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle omuz omuza vererek kazandığı bu zaferle ne kadar övünsek azdır. Bizlere düşen görev, atalarımızın kanları ve canları pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni Atatürk’ün işaret ettiği muassır medeniyet seviyesinin üzerine de çıkartarak ilelebet yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerine yer verdi.