Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirten Başkan Celal Kadooğlu, Cumhuriyeti ilelebet yaşatma azim ve kararlılığından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Kadooğlu mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, milletimizin ortak eseridir. Egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olduğu bir yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve huzurumuzun teminatıdır. Bugün Suriye’ye, Filistin’e ve dünyanın dört bir yanındaki savaşın yaşandığı coğrafyalara baktığımızda Cumhuriyetimizin değerini ve önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti güçlendirerek, sonsuza dek yaşatmak hepimizin asli görevidir" dedi.

Güneydoğu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ve sevinçle kutlarken, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda seve seve canlarını veren atalarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlar canları ve kanları pahasına bizlere üzerinde huzur ve barış içerisinde yaşayacağımız bir vatanı emanet etti. Emanete layık olmak için Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını sahiplenmeli, koruyarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Atatürk’ün, ’Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü kendimize rehber edinmeliyiz. İş insanı, işçi, sanayici, esnaf, kamu çalışanı, kısaca ne iş yaparsak yapalım görevimizi en güzel şekilde yapmak için çalışmalıyız. Böylece Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin daha da üzerine çıkarabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarının ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede vatan için canlarını veren şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."