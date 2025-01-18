Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye-Suriye gümrüğünde yaşanan sorunların gelecek hafta içerisinde yetkililer tarafından gerçekleştirilecek yüz yüze görüşmeler ile ortadan kalkacağını söyledi.

Suriye’de yeni geçici hükümetin son zamanlarda Türkiye’den ithal edilen bütün ürünlerin vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 arttırmasının ardından sorunları gündeme taşıyan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı’nın devreye girerek Suriyeli yetkililerle ikili temas sağladıklarını ve önümüzdeki hafta içerisinde yüz yüze görüşmelerin sağlanarak sorunların ortadan kaldırılacağına inandığını ifade etti.

Türkiye-Suriye ikili ilişkilerinin her iki ülke ekonomisi için de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, 2024 yılında Türkiye genelinden Suriye’ye toplam 217 milyon 544 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu rakamın 283 milyon dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizerek Suriye geçici hükümeti tarafından yeni uygulanmaya başlanan gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye geçici hükümeti tarafından gümrük vergilerinin yüzde 300-500 arasında arttırılmasının iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkileyeceğini ve bu uygulamanın Suriyeli vatandaşların çok büyük bir enflasyon altında ezilmesine neden olacağını da dile getiren Başkan Kadooğlu, konuyu gündeme getirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın devreye girerek Suriyeli yetkililerle görüşme başlattığını ve bu görüşmelerin sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğine, yanlış hesabın Şam’dan döneceğine inançlarının sonsuz olduğunu, bütün gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Celal Kadooğlu, yaptığı açıklamada, "Acil insani ihtiyaçların karşılanması konusunda sorumluluk hissettiğimiz ve gıda talebine hızlı yanıt verebilmek üzere elimizden geleni yaptığımız Suriye’de yeni yönetim tarafından yürürlüğe konulan vergi uygulamalarının oluşturduğu sorunların çözümü noktasında vakit kaybetmeden harekete geçen ve sahadan paylaştığımız sıkıntıları gidermek üzere istişarelerini sürdüren Ticaret Bakanlığımıza gayretleri için şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verdi.