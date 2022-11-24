24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu’nu ziyaret eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu Okul Müdürü Şahin Çapa’dan bilgiler alarak okulda incelemeler yaparak öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu’nu ziyaret eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu Okul Müdürü Şahin Çapa’dan bilgiler alarak okulda incelemeler yaparak öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle de uzun uzun sohbet eden Kadooğlu günün anısına öğretmenlere birer çiçek vererek günlerini kutladı. Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi Gazikent Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu Kadooğlu Holding’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 34 derslikli olarak inşa ettirilmiş, modern binası ve sosyal tesisleriyle kentin en önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret ettiği Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu’nda öğretmenlerle bir araya gelen Celal Kadooğlu öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihi için büyük önem taşıdığını ve milletlerin geleceğini öğretmenlerin şekillendirdiğini ifade ederek “Sizler için ne yapsak azdır. Sizler kutsal bir meslek icra eden ve milletlerin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizsiniz. Yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan nesillerimiz sizlere emanet. İnanıyorum ki geleceğimizi çok güzel inşa ediyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi minnet ve saygıyla anarken siz değerli öğretmenlerimizin bu manidar günlerini kutluyorum” dedi. Okulda sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle de sohbet eden Celal Kadooğlu öğrencilere çok çalışmalarını ve ülke kalkınmasında gelecekte birer nefer olmaları için kendilerine tanınan bütün imkânları en iyi şekilde kullanmalarını da tavsiye etti. Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına toplu fotoğraf çektiren Kadooğlu önceliklerinin her zaman eğitim olduğunu da sözlerine ekledi.