Erzurum Müftülüğünde görev yaptığı dönemlerde başarılı çalışmalarıyla sevilen ve takdir gören Celal Büyük Diyarbakır Müftüsü olarak atandı.

Erzurum, Adana, İstanbul ve Ağrı’da bulunduğu zamanlarda gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla sevilen isimlerden birisi olan Celal Büyük, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 06 Ekim 2023 tarihli 32332 sayılı ve 2023/445 karar ile gerçekleşen İl Müftüleri atama kararıyla Diyarbakır İl Müftülüğüne atandı.

Aslen Erzurum- Oltulu olan Celal Büyük, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta, lise tahsilini ise Oltu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Ankara Hac-ı Bayram Camii İmamı Abdülkadir Şehitoğlu Hoca Efendi’den talim ve makam dersleri aldı. Sırasıyla Ankara- Haymana, Ankara- Altındağ ve Bursa Osmangazi İlçelerinde İmam-Hatiplik yaptı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2005 yılında İstanbul Haseki Eğitim merkezini başarıyla tamamlayarak Denizli- Honaz ilçesine vaiz olarak atandı. Ayrıca bu dönemde Marmara Üniversitesinde Din Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamladı. 2006 Eylül ayında ise Horasan İlçe müftülüğüne atandı. 2009’da ise Tortum İlçe Müftüsü olarak atandı. Ardından 2013 tarihinde Erzurum İl Müftü Yardımcılığına atandı. 2015 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl Erzurum İl Müftülüğüne vekâlet etti. 2016 tarihinde Yüreğir İlçe Müftülüğüne atanan Celal Büyük, 2019 tarihinde İstanbul Bağcılar Müftülüğüne atandı. Ardından 17 Mart 2022 tarihinde Ağrı İl Müftüsü olarak atandı. Ağrı ilinde cami içi ve camii dışı din hizmetleri çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir çok proje hayata geçirdi. Özellikle her fırsatta gençlere verdiği önemi vurgulayan Müftü Büyük, gençlik çalışmalarında Ağrı’da bir çok ilke imza attı. Çalıştığı dönemlerde farklı gazetelerde köşe yazarlığının yanında radyo ve tv programları yapan Müftü Celal Büyük, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam ettiriyor.