Çekya’da Ocak ayında yapılan seçimleri kazanan eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel, yemin ederek ülkenin 4. devlet başkanı olarak görevine başladı. Yemin törenine Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı. Bağış, Pavel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve NATO görevi döneminde birlikte mesai yaptığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın selamlarını iletti.

Çekya’da geçtiğimiz ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Petr Pavel için 8 Mart’ta yemin töreni gerçekleştirildi. Prag Kalesi’ndeki Vladislav Salonunda düzenlenen törene aralarında Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın da bulunduğu 800 davetli katıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Pavel, törende yemin ederek ülkenin 4. devlet başkanı olarak resmen görevine başladı. Pavel, yemin ettikten sonra sarayın balkonundan halkı selamladı, daha sonra St. Vitus Katedralinde düzenlenen ayine katıldı. Beş yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan Pavel yaptığı konuşmada, halkın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek sorunların çözümünde halkla bir bütün olarak hareket edeceğini belirtti. Pavel, "Bana oy veren ya da vermeyen herkes için çalışacağım. Çünkü sorunlar hepimizin sorunları. Bu sorunları çözmek için birlik olmalıyız. İlk yüz günde neler yapacağımı açıklayacağım. Beni sözlerimle değil, icraatlarına ile yargılayın. Kalenin kapıları halkımıza sonuna kadar açık olacak” dedi.

Büyükelçi Egemen Bağış da katıldı

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, tören sonunda Devlet Başkanı Pavel ile görüştü. Büyükelçi Bağış, Pavel’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve NATO görevi döneminde birlikte mesai yaptığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın selamlarını iletti. Bağış ayrıca, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında Adıyaman’da görev yapan Çek arama-kurtarma ekibine moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği video konferans ve Türkiye’ye desteği için Pavel’e teşekkür etti.