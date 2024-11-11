Çekya’da yaşayan Mardinli vatandaş, memleketinde kapalı çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı olup sağlığına kavuştu.

Derik Devlet Hastanesi, sağlık alanında önemli bir yeniliğe imza atarak, Çekya’dan gelen Mardinli bir vatandaşa kapalı çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Osman Sıbıç, Derik Devlet Hastanesi olarak, ilk kez laparoskopik (kapalı) yöntemle çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yöntem, hem hastalar için daha az ağrılı bir süreç hem de daha hızlı bir iyileşme sağladığını belirten Sıbıç, dünya genelinde yeni bir yöntem olarak kullanıldığını ve hastaların kısa süre içinde taburcu edilebildiğini ifade etti.

Açık cerrahi yöntemlerde insizyonun uzunluğu nedeniyle hastaların daha fazla ağrı yaşayabildiği ve iyileşme sürecinin daha uzun olabildiğini aktaran Sıbıç, "Oysa kapalı ameliyatlarda (Laparoskopik) daha küçük insizyonlardan (ameliyat yarası) yapıldığı için hastalar daha hızlı iyileşiyor ve enfeksiyon riski de azalıyor. Bu tür yenilikçi tedavi yöntemleriyle Derik ve Mardin halkına daha iyi sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, hastanemizin donanım ve teknik altyapısının güçlendirilmesinde sağladıkları destek için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hastane yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hasta Vasfi Abık, ameliyatının çok başarılı geçtiğini, hiçbir sıkıntı yaşamadığını dile getirerek, doktor ve hastane ekibine çok teşekkür ettiği söyledi.