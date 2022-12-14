Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin girişimleriyle 2. Dünya Savaşı sırasında Terezin Nazi Toplama Kampı’nda esir tutulan Türk kökenli Yahudiler düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin girişimleriyle 2. Dünya Savaşı sırasında Terezin Nazi Toplama Kampı’nda esir tutulan Türk kökenli Yahudiler düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Çekya sınırları içerisinde yer alan Terezin Nazi Toplama Kampı’nda esir tutulan Türk kökenli Yahudiler için anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin girişimleriyle, başlatılan çalışma kapsamında Naziler tarafından tutsak edilenler arasında isimleri bulunan 9 kişinin işgal güçleri tarafından vatansız ilan edilmeden önce Türk vatandaşı oldukları bu 9 kişiden 8’inin hayatta kaldığı ve 1 kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi. Terezin Anıtı Yönetimi tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de doğmuş ya da Türk kökenli olup uyruğu bilinmeyen kişilerin de içinde bulunduğu 23 kişilik bir grubun tespit edildiği belirtilerek, bu gruptan sadece 9 kişinin hayatta kaldığı ifade edildi.

Düzenlenen anma törenine, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Terezin Anıtı Yöneticisi Jan Roubinek, tarihçi Tomas Federovic ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Temsilcisi Metin Delevi adına da Renan Koen konuşma yaptı. Düzenlenen anma töreninde hayatını kaybeden Türkiye Yahudileri için anı odasına bir plaket takılırken, ünlü piyanist Koen ayrıca konser verdi.

“Türkiye olarak Musevi vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz”

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Bağış yaptığı açıklamada, “2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın birçok yerinde yaşanan zulmün Terezin’de 35 bin kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bir parçasında Türk Museviler de çok büyük acılar yaşadılar. Türkiye Cumhuriyeti olarak Musevi vatandaşlarımızın acısını paylaşmak adına Terezin’de de kalıcı bir plaka monte ederek Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetini vurgulamış olduk” dedi.

“Birçoğu Türk diplomatlar tarafından kurtarıldı”

Koen ise, “Holokost konuşulmaya başlandığından beridir bir sürü bilgiye ulaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Terezin’e bazı Sefarad vatandaşların da dahil olduğu bilgisidir. Bunların birçoğu Türk diplomatlar tarafından kurtarıldı. Bazıları ise kimliklerinde Müslüman yazmasına rağmen kamplara alındılar. Türkiye’nin Terezin Anıtı’na bir plaket koyması beni çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

Terezin Nazi Kampı 2. Dünya Savaşı’nda, Almanya sınırları dışında bulunan 13 kamptan biri olarak biliniyor. Kamp, 24 Kasım 1941’den 9 Mayıs 1945’e kadar açık kaldı.