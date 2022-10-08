Çekya’da Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu (CMKOS), "Saat on ikiye beş dakika var" sloganıyla başkent Prag’daki Wenceslas Meydanı’nda toplanarak, yüksek enerji fiyatları, enflasyon ve düşük ücretler nedeniyle hükümeti protesto etti.

Çekya’da Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu (CMKOS), "Saat on ikiye beş dakika var" sloganıyla başkent Prag’daki Wenceslas Meydanı’nda toplanarak, yüksek enerji fiyatları, enflasyon ve düşük ücretler nedeniyle hükümeti protesto etti.

Çekya’nın 31 sendikasının bağlı bulunduğu Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu (CMKOS) tarafından başkent Prag’da Wenceslas Meydanı’nda hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Göstericiler, ülkedeki mevcut durumu protesto ederek hükümetin enerji fiyatlarındaki tavan fiyatın yeniden gözden geçirilmesini, enflasyonun düşürülmesi için daha ciddi adımlar atılmasını, gıda, ısı ve yakıt fiyatlarının düzenlenmesini ve asgari ücretin yükseltilmesini talep etti. Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu başkanı ve gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Josef Stredula hükümetin mevcut sorunların çözümünde çok geç kaldığını belirterek, "Büyük problemlerimiz var. Çek Hükümeti insanlar ve şirketler için çok iyi çalışmıyor. Bizler daha büyük desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hükümet ile 22 Ocak’ta görüştük ve 9 aydır bekliyorlar. Bu bizim için çok büyük bir süre" ifadelerini kullandı.

"Hükümet yüksek enflasyon ile mücadelede çok geç kaldı"

Hükümetin belirlediği enerji tavan fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu söyleyen Stredula, "Hükümet yüksek enflasyon ile mücadelede çok geç kaldı. Enflasyon yüzde 17 ve AB içinde dördüncü en büyük enflasyon. Eğer bir şeyler yapmak istiyorlarsa şimdi yapmak zorundalar. Yine beklememeliler. Diğer sorun ise çalışanların ve insanların durumu. Enflasyon insanların parasını azaltıyor. Biz maaşların yükseltilmesini istiyoruz. Maaşlar yüzde 10 arttırılmalıdır. Bu çok büyük olmasa da hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Büyük şirketlerden bilgi alıyoruz. Yüksek enerji fiyatları onlar için büyük bir sorun. Hükümet sadece küçük ve orta ölçekli işletmeleri değil, büyük şirketleri de desteklemeli. Eğer bunu yaparsak geleceğimiz açık, yapmazsak karanlık olacak" dedi.

"Daha iyi bir gelecek için çalışacağız"

Çekya’da gelecek sene yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerine adaylığı ile ilgili de konuşan Stredula, "İnsanları desteklemekle ilgili büyük tecrübelerim var. Şirketler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerle ilgili de tecrübelerim var. Yeni bir Çekya için çalışmaya başlayacağım. Tüm yaşayanlara açık bir ülke olacak. Prag kalesindeki Başkanlık herkese açık olacak. Daha iyi bir gelecek için çalışacağız. İnsanların mutlu olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. AB’nin Avrupa kıtasında genişlemesi elbette çok iyi olur. Fakat AB üyesi olmak isteyen ülkelerin ortak kurallara uyması gerekir. Bu kuralları yerine getirenler AB üyesi olabilir" şeklinde konuştu.