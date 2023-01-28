Çekya’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,32’sini alan eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel ülkenin dördüncü devlet başkanı oldu.

Çekya’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,32’sini alan eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel ülkenin dördüncü devlet başkanı oldu.

Çekya’da devlet başkanlığı seçiminde ilk turda 8 adaydan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamamış, seçim yarışı ikinci tura kalmıştı. Ülkede iki gündür devam eden devlet başkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre galibi belli oldu. Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı Çekya’da eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel oyların yüzde 58.32’sini alarak ülkenin dördüncü devlet başkanı oldu. Eski Başbakan Andrej Babis ise oyların yüzde 41.67’sini aldı.

En yüksek katılım oranı

Seçime katılım oranı yüzde 70.25 olarak açıklandı. Yaklaşık 8 milyon 250 bin seçmenin bulunduğu Çekya’da seçimlere katılım oranı da 2013’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Petr Pavel ise aldığı 3 milyon 358 bin 926 oy ile ülke tarihinde en fazla oy alan devlet başkanı oldu.

“Demokrasiye saygı duyup sandığa gelen herkese teşekkür ederim”

Petr Pavel sandıkların yüzde 100’ünün açılmasının ardından zafer konuşması yaptı. Sözlerine demokrasi vurgusu yaparak başlayan Pavel, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bana oy vermeyip, demokrasiye saygı duyarak sandığa gelenlere de teşekkür etmek istiyorum. Birçok kişinin desteklediği adayların kazanamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramasını anlıyorum. Ancak bu ülkede seçmen kazanıp ya da kaybetmez. Çünkü seçmenler doğruluk, haysiyet, saygı ve tevazu gibi değerleri kazandılar" diye konuştu.

Babis, rakibini tebrik etti

Seçimi kaybettiğini söyleyerek ülkenin yeni devlet başkanını tebrik eden eski Başbakan Andrej Babis ise, "Onun tüm vatandaşların başkanı olmasını ve Çekya’nın çıkarları için çalışmasını istiyorum. İnsanlar için burada olmaya devam edeceğim, benimle iletişime geçebilirler. Kaybetmiş olsam da aldığım oy, mevcut koalisyon iktidarının oylarından daha fazla. Hareketi devam ettirmek için daha da motive oldum" dedi.

Görevi 8 Mart’ta devralacak

Görev süresi dolan Çekya’nın mevcut Devlet Başkanı Milos Zeman ise yazılı bir açıklama yaparak, "Sayın başkanı tebrik ederim. Çekya için iyi bir başkan olmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı. Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel, Zeman’dan 8 Mart’ta devlet başkanlığı görevini devralacak.

Petra Pavel kimdir?

Çekya’da 1961’de dünyaya gelen Petr Pavel, 1975-1979 tarihleri arasında Opava şehrindeki Jan Zizka Askeri Lisesi’nde okudu. Pavel, 1979-1983 tarihlerinde ise Vyskov’daki Kara Kuvvetleri Koleji’nde eğitimine devam etti. Kadife Devrim’den sonra, yurt dışında eğitim görmek için ABD’ye giden Petr Pavel, Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı’ndaki (National Geospatial Intelligence Agency) eğitiminin ardından İngiltere’ye gitti. Çekya’da 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Pavel, 2015-2018 yılları arasında ise NATO askeri komuta başkanlığı yaptı.