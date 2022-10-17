Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen ünlü ışık festivali Signal’de eserler renkli görüntüler oluştururken, sanatçı Refik Anadol’un çalışmasına ilgi büyük oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen ünlü ışık festivali Signal’de eserler renkli görüntüler oluştururken, sanatçı Refik Anadol’un çalışmasına ilgi büyük oldu.

Çekya’nın en büyük kültürel etkinliği olan ve bu sene onuncusu düzenlenen Signal ışık festivali, 14 farklı açık ve kapalı ortamda 4 gün boyunca izleyicilerle buluştu. Organizatörler, bu yılki festivalin Çekya’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı nedeniyle bugüne kadar yapılan en görkemli festivali olduğunu belirtirken yaklaşık 500 bin kişinin festivali ziyaret ettiğini ifade etti.

Festivalin geleneksel açık hava gösterisi bu yıl, Saint Ludmila Kilisesi üzerine yansıtılan ışıklarla gerçekleştirildi. Fransız AV Extended topluluğundan sanatçılar Jeremie Bellot, Josselin Fouche ve Ena Eno’nun video haritalama tekniği ile gerçekleştirdiği çalışmaya Aid Kit’in müzikleri eşlik etti.

Refik Anadol’un eserine büyük ilgi

Festivalde onur konuğu olarak yer alan dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’un “Prag Düşleri” isimli çalışması yoğun ilgi görürken eserin sergilendiği Prag Mimarlık Ve Şehir Planlama Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Anadol’un Prag’ın caddelerinden elde ettiği verileri 3 boyutlu bir görüntüye dönüştürdüğü eser bir lazer projeksiyon ile izleyicilere sunuldu.

Festivalde bazı görsel sanat ve dijital öğrencilerinin ortak çalışmalarına da yer verildi. Liberec Teknik Üniversitesi öğrencilerinin çalışması, Bezrucovy Sady’de izleyicilerle buluştu.

Prag’da daha önce “Ulusun Hafızası” isimli sergide gösterilen, Rus saldırılarında kullanılamaz hale gelen Ukraynalı sivillere ait 4 adet otomobil de ışıklandırılarak festivalde sergilendi. Çek sanatçı Maxim Velcovsky’nin otomobillere ışık ve yapay duman eklediği “Yaşayan birinin zihninde, ölümün fiziksel olasılığı” isimli çalışması festivalde büyük ilgi gördü.

Signal Festival, Prag astronomik saat kulesinin yapılışının 600. yıl dönümü nedeniyle yapılan ışık gösterisinin çok ilgi görmesi sonrasında 2013 yılından itibaren geleneksel bir festivale dönüştürüldü. Prag belediyesi, Kültür Bakanlığı ve sanatseverlerin sponsorlukları ve destekleri ile bu yıl onuncusu yapılan festival, Çekya’nın en büyük kültür etkinliği unvanını elinde bulunduruyor.