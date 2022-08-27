Çekya’nın başkenti Prag’da bir hastanede çıkan yangında 3 itfaiye görevlisi yaralandı.

Çekya’nın başkenti Prag’da bir hastanede çıkan yangında 3 itfaiye görevlisi yaralandı.

Çekya’nın başkenti Prag’da Strecovice bölgesinde bulunan Merkez Askeri Hastanesinin Nöroloji servisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, serviste bulunan tüm hastalar tahliye edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, 3 itfaiye görevlisi yaralandı. Yetkililer, yangında hastanenin çatı katının kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Prag İtfaiye Sözcüsü Martin Kavka yangının çıkış nedenini henüz bilinmediğini belirterek, "Yangın çatı katında başladı ama tam olarak yerini ve nedenini henüz net bir şekilde söyleyemiyoruz. Biz gelmeden hastaneden dışarıya çıkanlar dışında toplamda 40 hastayı tahliye ettik. Yaptığımız incelemelerde sadece 3 itfaiye görevlisi arkadaşımızın yaralandığını, başka bir yaralanmanın olmadığını söyleyebilirim. Yangın zorda olsa kontrol altına alındı. Yangının tekrar etme ihtimaline karşı termal kameralarla yeniden inceleme yapıyoruz. Yangına neden olan hasarı ise yapacağımız incelemeler sonrasında açıklayacağız" dedi.

Hastane geçici olarak kapatıldı

Merkez Askeri Hastanesi Müdürü Lenka Gudova hastanenin geçici olarak kapatıldığını, Prag ve Orta Bohemya bölgelerinden gelen ambulansların diğer hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Gudova yaptığı açıklamada, "Hastanede elektrik ve gazı kesmek zorunda kaldık. Nöroloji servisinin yanındaki KBB ve göz polikliniklerinde çok pahalı aletler var. İtfaiyenin sıktığı sudan ne kadar etkilendiklerini henüz bilmiyoruz" dedi.