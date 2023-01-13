Çekya’da halk, devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Çekya’da halk, devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Çekya’da halk iki gün sürecek devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını aşamaması halinde en yüksek oyu olan iki aday, 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak ikinci tur seçiminde yarışacak. Toplam 8 adayın katıldığı seçimler için yapılan anketlere göre ilk turda adayların yeterli oyu alamayacağı tahmin ediliyor. Seçimlerin ilk turunu 68 yaşındaki eski Başbakan Andrej Babis ve 61 yaşındaki eski Genel Kurmay Başkanı Petr Pavel’in önde bitirmesi bekleniyor.

Seçimlerde Babis ve Pavel’den sonra üçüncü sırada yer alması beklenen ekonomist Danuse Nerudova’nın yanı sıra senatör Pavel Fischer, emekli diplomat Jaroslav Basta, doktor Tomas Zima, işadamı Karel Divis ve akademisyen Marek Hilser da devlet başkanı olmak için yarışıyor.

Halkın seçeceği üçüncü Devlet Başkanı olacak

Çekya’da 2013 yılından itibaren devlet başkanını halk seçmeye başlarken, seçimlerde bugüne kadar ilk turda kazanan olmadı. En fazla iki dönem görev alınabilen devlet başkanlığına bu sistemle seçilen ilk kişi 78 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Milos Zeman olmuştu. Zeman, 2018 yılında yapılan seçimlerde de galip gelmişti.

Yurtdışında 110 merkezde oy kullanılacak

Çekya’daki seçimlerde 18 yaşını doldurmuş her ülke vatandaşı oy kullanma hakkına sahip olurken yurtdışında yaşayan Çekler de, 110 büyükelçilikte oy kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre seçimlerde, yurtdışındaki büyükelçiliklerde oy kullanmak için 14 bin 370 kişinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

Öte yandan, Andrej Babis Pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) fonlarından kendi şirketi için 2 milyon euro kullandığına yönelik suçlamalardan yargılandığı yolsuz davasında beraat etmişti.